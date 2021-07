Meerbusch hilft im Hochwassergebiet : DRK koordiniert Sachspenden

Meerbusch Die Organisation klärte an den Einsatzorten, wo und was genau benötigt wird, um die Spenden der Bürger zielgerichtet einzusetzen.

(stz) Über die große Hilfsbereitschaft der Bürger freut sich das DRK Meerbusch, das am Mittwoch eine erfolgreiche Spendenaktion durchgeführt hat. Zahlreiche Meerbuscher Bürger haben tragbare, zum Teil neuwertige Bekleidung, haltbare Lebensmittel , Getränke, Bettzeug, Babyartikel und vieles andere abgegeben. Damit die Spenden zielgerichtet ankommen, hatte die Bereitschaftsleitung mit Uwe Klingemann und Gabriele Wilken sich vorab mit der Feuerwehr und dem DRK Korschenbroich in den betroffenen Gebieten erkundigt, was gebraucht wird und vor allem, wo es gezielt hingefahren werden kann.

„Die von den Meerbuscher Bürgern gespendeten Sachspenden werden also nicht in irgendwelchen Zwischenlagern liegenbleiben“, so Klingemann. Die stellvertretende Bereitschaftsleiterin Gaby Wilken ergänzt: „Die Meerbuscher Bürger waren so großzügig, dass eine zweite Aktion wie eigentlich am Samstag in der Maria Montessori Gesamtschule gedacht, aufgrund der beschränkten Lagerkapazitäten nicht mehr stattfinden kann.“ Der 1.Vorsitzende des DRK Meerbusch Ralf Cremer hebt insbesondere die gute Vorbereitung durch die Bereitschaft hervor. Hier wurde nicht einfach eingesammelt und losgefahren, sondern im Vorfeld alles zum Sortieren sauber bereitgestellt. Auch mit der Stadt Meerbusch, der Meerbuscher Feuerwehr und insbesondere mit der Organisation „Meerbusch hilft“ wurde alles gut abgesprochen. Dies führt dazu, dass durch die Vorsortierung am Zielort wesentlich weniger Arbeit anfällt. Einen besonderer Dank ging an eine Spenderin, der selbst durch das Hochwasser Wohnwagen, Großzelt samt Inhalt auf dem Campingplatz zerstört wurde.