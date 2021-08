Umwelt in Meerbusch : Meerbuscher Umweltschützer suchen Verstärkung

Meerbusch Die Ortsgruppe des BUND hat eine Informationskampange gestartet. Die Ehrenamtler setzen sich für den Erhalt der heimischen Natur ein.

Die Ortsgruppe Meerbusch hat derzeit 110 Mitglieder. Inhaltlicher Schwerpunkt der Arbeit vor Ort sind folgende Themen: Widerstand gegen Flächenversiegelung in mehreren geplanten Baugebiete, gegen das Interkommunale Gewerbegebiet und den Straßenbau der K9n. Außerdem setzen sich die Mitglieder für Naturschutz und Artenvielfalt in der Region ein, indem sie Natur- und Lebensräume in der Stadt Meerbusch, etwa insektenfreundliche Blühwiesen, erhalten und schaffen und Gartenbesitzer in Sachen Naturgärten beraten.

Freizeit in Meerbusch : Meerbusch entdecken in der Raderlebniswoche

Weitere Themen der Organisation sind die Entwicklung einer zukunftsfähigen Mobilität in Meerbusch (Tempo 30 in den Ortschaften, Kampf gegen den Lkw-Verkehr durch Lank und Nierst, Klage gegen Kapazitätserweiterung des Flughafens), die Organisation von Repaircafé und Umweltkino sowie die Teilnahme an den Saubertagen am Rheinufer. Blaum: „Man kann an vielen Aktionen teilnehmen, Gleichgesinnte treffen und sich in vielen Nachhaltigkeitsprojekten engagieren.“