VHS-Aktion: Kleine Kunstwerke entstehen aus Filz

Großen Spaß beim Workshop „Herbstfilzen“ hatten in der VHS Meerbusch jetzt fünf Teilnehmerinnen. Unter Anleitung von VHS-Dozentin Elisabeth Grates fertigten sie kleine Kunstwerke.

In Raum 14 sieht es um die Mittagszeit bunt aus. Unversponnene Wolle liegt auf den Tischen. In allen möglichen Farben und zweierlei Qualität: feine Merino-Wolle für Kleidungsstücke, die etwas gröbere Bergschafwolle für Figürliches. Daneben milde Seifen und Wasserbehälter. Und genau mit diesen Utensilien sind die Frauen eifrig beschäftigt. Mit der warmen Seifenlauge bringen sie die Wolle in Verbindung mit Reiben oder Walken in die gewünschte Form. Zum Ende schließlich werden alle Kreationen gut ausgewaschen und zum Neutralisieren in Essigwasser getaucht.