Tennis in Meerbusch : 7. Auflage des ATP-Turniers in Büderich

Marc Raffel, Dirk Hortian und Uli Wimmer (v.l.) stoßen auf der Terrasse von „Haus Meer“ auf ein erfolgreiches Tennisturnier an. Foto: mgö. Foto: RP/Monika Götz

Erfolgreiches Sportereigenis: Vom 12. bis 18. August wird am Eisenbrand wieder Spitzentennis gespielt. Ausrichter sind die Agentur M.A.R.A. Sport-Consulting und der neu gegründete Initiativkreis ATP Meerbusch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Götz

2013 war die Premiere. Marc Raffel und seine Agentur M.A.R.A. Sport-Consulting Neuss stellten im damaligen Sportpark Büderich ein ATP Challenger Turnier auf die Beine und brachten so die Stadt Meerbusch mit dem Tennis­sport in Verbindung. „Nach anfänglicher Skepsis gegenüber Meerbusch – ‚Where is that?‘ – wussten die Verantwortlichen der Tennis-Spielervereinigung ATP in London bald, was es mit der Stadt auf sich hat“, erzählte Marc Raffel beim „ATP Aperitif Prolonger“ auf der Terrasse des Restaurants „Haus Meer“.

Dort sorgte Hausherr Olivier Macé mit kühlen Getränken und einem französischen Büfett für das Wohl der rund 35 geladenen Gäste aus dem Sponsoren-Pool. Marc Raffel erklärte weiter: Die schnelle Akzeptanz der Stadt am Rhein sei Beweis dafür, dass die weltweite Organisation des Tennissports das Geheimnis des Erfolgs ist. „Meerbusch ist eine Botschaft – Meerbusch ist Meerbusch.“

Sechs Jahre lang hat er die „Location Meerbusch“ aufgebaut, jetzt nimmt Raffel einen Initiativkreis mit auf den Platz, der das „hervorragende Vermarktungs-Instrument Tennis“ für Meerbusch und den Rhein-Kreis Neuss noch stärker nutzen will: „Wir sind auf dem Weg nach oben.“ Neben Uli Wimmer, Jörg Messerschmidt und Christian Ohm gehört Heike Reiß diesem Ini­tiativkreis an. Die ehemalige Wirtschaftsförderin Meerbuschs hat seit 2013 maßgeblichen Anteil an der festen Installation des ATP Turniers. Sie sagt: „Ich freue mich, dass dieses bisher so erfolgreich verlaufene Sportereignis weiter aufpoliert wird.“ Uli Wimmer, Meerbuscher Bürger, möchte die Stadt und damit den Rhein-Kreis Neuss als „viertstärksten Wirtschaftsstandort der Bundesrepublik“ weiter nach vorne bringen: „Tennis ist das Größte.“ Wimmer will versuchen, den Bereich der 14- bis 17-Jährigen aus den Gerry Weber Open „rüber zu ziehen“.

Aktuell bleiben die Stadtwerke Meerbusch (stm) Titel-Sponsor für das Turnier, das vom 12. bis 18. August im Rahmen von „ATP Tennis an Rhein & Ruhr“ in Kooperation mit dem GWR Büderich am Eisenbrand in Büderich stattfindet. Als Sponsoren sind neben stm unter anderem Wimmer Consulting, Teremeer und die Meerbuscher Unternehmen Haus Meer, Lueg Sportivo, Edeka Nettersheim, „Leih es“ und Elektro Knedel dabei.

Als Überraschungsgast kam Dirk Hortian zum „ATP Aperitif Prolonger“. Der Kölner Tennistrainer konnte jetzt mit dem French Open-Doppelerfolg von Kevin Krawietz und Andreas Mies punkten: „Andreas habe ich ab dem elften Lebensjahr trainiert.“

Dass sein Schützling mit Partner Kevin 2017 beim ATP-Turnier in Meerbusch zum ersten Mal gemeinsam auf dem Platz stand und jetzt diesen grandiosen Erfolg feiern konnte, beschert ihm die Teilnahme an richtig großen Turnieren: „Paris war magisch“, schwärmte er. Und Hortian findet es großartig, dass auch das Turnier in Meerbusch zu einem gesellschaftlichen Ereignis geworden ist.

In diesem Jahr geht’s am 12. August los, und da sich der Trainer auch als Künstler zum Recyclen von Tennis-Bällen bewährt hat, wird es am 13. August eine Tennis-Kunstausstellung geben. Die Business-Night findet am 15. August statt. Das Tagesticket gibt es zu gestaffelten Preisen von 16 bis 25 Euro. Eine Dauerkarte kostet 69 Euro. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt.