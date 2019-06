Investition von 33 Millionen Euro : Großes Interesse an Bahnunterführung

450 Osterather wollten dabei sein, als die Deutsche Bahn, StraßenNRW und die Stadt die Ausbaupläne für die Bahnunterführung vorstellten. Insgesamt investieren die drei Projektpartner 33 Millionen Euro.

Unterführung Die in die Jahre gekommene alte Fußgängerunterführung an der Strümper Straße wird abgerissen. Dafür entsteht an gleicher Stelle eine neue, heller gestaltete Unterführung, die für Radfahrer und Fußgänger über Rampen von der Straße „An der Bundesbahn“ sowie der Strümper und Krefelder Straße aus erreicht werden kann.

Jetzt wurden die Bürger zum ersten Mal im Detail informiert. Alle drei Projektpartner luden zur Info-Veranstaltung in die Schule am Wienenweg. Dass diese Information auf so viel Interesse stieß, überraschte dann doch alle. „Wir haben 300 Stühle aufgestellt“, so Mielke-Westerlage. Dass dann noch einmal 150 Besucher mehr kamen – trotz der tropischen Temperaturen – habe man nicht ahnen können. Weil der Saal so gut gefüllt war, konnten auch nicht alle bis in den letzten Winkel die zu kleinen Bilder an der Präsentationswand sehen und verstanden auch nicht alle Erläuterungen der Referenten. Deswegen gab es auch immer wieder zahlreiche Nachfragen. Vor allem persönliche Dinge sollten geklärt werden: wie man denn mit dem Fahrrad zum Bahnsteig komme, wann genau der Bahnverkehr eingestellt werde und man als Pendler nicht zur Arbeit komme. „Die genauen Sperrzeiten können wir heute noch nicht sagen“, so Projektleiter Konstantin Hepp.