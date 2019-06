Osterather Sportverein stellt sich für die Zukunft neu auf : OSV zu einer Gemeinschaft machen

Der neue erste Vorsitzende und der Geschäftsführer stehen für den Generationenwechsel beim OSV.

Klein Der alte Vorstand war schon sehr lange tätig. Er hat über viele Jahre gute Arbeit geleistet, doch in der jüngsten Vergangenheit sind viele Dinge etwas eingeschlafen oder nebenher gelaufen, die wir neu aufleben lassen wollen. In der Mitgliederversammlung gab es die Möglichkeit, sich neu aufzustellen. Alle Vorstandsposten waren vakant. Wir haben die Chance ergriffen, dem Verein wieder neues Leben einzuhauchen.

Neuzugänge Erster externer Neuzugang des OSV ist Marcel Heinemann, der vom FC Hellas Krefeld an den Krähenacker wechselt. Der Mittelfeldspieler kam in der vergangenen Kreisliga A-Saison wegen eines Bänderrisses nur auf zehn Einsätze, will aber nun in Osterath wieder neu angreifen. „Marcel wird das Mittelfeld verstärken, dafür bringt er mit seiner Physis und Zweikampfstärke optimale Voraussetzungen mit“, meint Trainer Frank Kollegger. Mittelfeldspieler Patrick Penz wechselt vom TSV Meerbusch III zur OSV-Reserve. Darüber hinaus zieht der OSV gleich elf Eigengewächse hoch, die nach der Vorbereitung je nach Spielstärke auf die erste und zweite Mannschaft verteilt werden.

Szymkowiak Das Wichtigste wird sein, wieder ein Wir-Gefühl zu erzeugen. Wir wollen sowohl die Alten Herren als auch die Damen- und Mädchenabteilung und ebenso die Shuffleboarder und die Gymnastikabteilung eng an den Klub binden und so den gesamten Verein zu einer echten Gemeinschaft zusammenschweißen. Ebenso wichtig ist es, die Jugendabteilung zu stärken und einzubeziehen. Auch hierfür haben wir die richtigen Leute mit dem nötigen Know-how gefunden, die ihre Aufgaben mit vollem Tatendrang angehen.

Klein Ich bin kein Freund davon, Spieler mit einem Handgeld nach Osterath zu locken. Diese Spieler sind auch ganz schnell wieder weg. Es kann aber auch nicht sein, dass man als Student oder Lehrling sogar noch draufzahlt, wenn man hier spielt. Deshalb wollen wir Anreize schaffen, um wettbewerbsfähig und attraktiv für externe Spieler zu bleiben. Wir möchten für alle ein Rundum-Wohlfühlpaket schnüren. Das fängt mit einheitlicher Kleidung für die Mannschaften an und geht weiter über Unterstützung in privaten Angelegenheiten. Unsere Spieler sollen wissen, dass wir immer ein offenes Ohr für sie haben – nicht nur in sportlichen Belangen, sondern auch in Dingen, die über den Sportplatz hinausgehen. Es wird auch ein gemeinschaftliches Essen nach den Spielen geben, um das Gefüge zu stärken.

Szymkowiak Uns ist ganz wichtig, dass wir nicht nur eine einzelne Mannschaft bezuschussen, sondern den Zusammenhalt im gesamten Verein fördern möchten. Beispielsweise sollen Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, mit Festen oder anderen Veranstaltungen belohnt werden, für die sonst oftmals die finanziellen Mittel fehlen. Unsere Platzanlage ist in einem Top-Zustand. Trotzdem liegt uns auch die Verbesserung der Infrastruktur am Herzen. Beispielsweise benötigt das Vereinsheim eine neue Küche, ebenso wäre eine neue Terrasse rund um unsere Hütte eine tolle Sache. Hier konnten wir schon die ersten Erfolge verzeichnen.

Klein Wenn man in der zurückliegenden Saison gerade so dem Abstieg entronnen ist, kann man keine utopischen Ziele ausgeben. Es wird erneut ein Übergangsjahr, in dem es primär gilt, sich in der Kreisliga A zu etablieren. Mittelfristig würden wir gerne zurück in die Bezirksliga, aber den Weg dorthin wollen wir nachhaltig und vernünftig angehen. Wir wollen eine Identifikation mit der ersten Mannschaft schaffen. Das klappt nicht, wenn sich ihr Gesicht jedes Jahr ändert. Daher legen wir viel Wert auf Kontinuität.