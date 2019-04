Jahreshauptversammlung in Rheurdt : Generationenwechsel bei den St. Nikolaus Schützen

Jahreshauptversammlung in Rheurdt

(von links) Bernd Jansen, Heinz Gerd Truyen und Karl Heinz Ibold wurden in der Jahresversammlung geehrt. Foto: Schützen Rheurdt

Rheurdt Die St. Nikolaus Schützenbruderschaft hat Georg Truyen als Brudermeister einstimmig im Amt bestätigt. Bei der Jahreshauptversammlung bekamen auch der Geschäftsführer Volker Berendes und der stellvertretende Kassenwart Detlev Bruckhaus das erneute Vertrauen der Mitglieder.

Die wichtigste Sitzung des Jahres fand in der Gaststätte „Zur Post“ statt.

Einen Wechsel gab es auf der Position des Kassenwartes. Der bislang amtierende Schatzwart und Silberbürge Heinz Gerd Truyen schied nach 18 Jahren aktiver Vorstandsarbeit und nach neunjähriger Amtszeit als Schatzwart aus. Für ihn kam Udo Prinz als Schatzwart neu in den Vorstand.

Auch der bisherige Schießmeister Karl Heinz Ibold stand nach 32 Jahren Mitarbeit im Vorstand aus Altersgründen nicht mehr zur Wiederwahl. Für ihn hat jetzt Richard Lueb den Posten übernommen. Einen Wechsel gab es auch auf der Position des Adjutanten. Nach 27 Jahren in diesem Amt übergab Bernd Jansen seinen Posten an Daniel Bürgers. Der Brudermeister Georg Truyan bedankte sich bei all den Genannten für ihre langjährige Mitarbeit und überreichte jeweils ein Bild vom Heiligenhaus auf dem Burgweg.