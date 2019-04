Brauchtum in Düsseldorf : Generationenwechsel bei den Martinsfreunden Bilk

Brauchtum in Düsseldorf

Düsseldorf Seit 71 Jahren setzt sich der Verein für die Bewahrung der St.-Martins-Tradition ein. Nun trat der Vorsitzende Klaus-Dieter Möhle ab.

„Wir wollen heute wichtige Schritte für unsere Zukunft begehen.“ Mit diesen Worten eröffnete Klaus-Dieter Möhle die Jahreshauptversammlung der Martinsfreunde Bilk. Zum letzten Mal leitete er als erster Vorsitzender die Versammlung, denn an diesem Tag wurde sein Nachfolger bestimmt.

Es war ein denkwürdiger Abschied. 41 Jahre lang lenkte Möhle die Geschicke der Martinsfreunde. Die Hauptaufgabe des 1947 gegründeten Vereins hatte er dabei immer fest im Blick: „Wir wollen den Martinsbrauch erhalten, pflegen und seinen Sinn weitergeben“, sagt er. „Besonders die Nächstenliebe und das Teilen nehmen eine zentrale Rolle ein. In der heutigen schnelllebigen Zeit ist es wichtiger den je, sich für diese Werte einzusetzen.“

Vier bis sechs Mal im Jahr kommt der Verein zusammen, um sich auf die Martinszeit vorzubereiten. Außer der Ausrichtung des Martinszuges durch Bilk, an dem alleine im vergangenen Jahr gut 3000 Menschen und fünf Kapellen teilnahmen, wird auch eine große Lampenausstellung von den Martinsfreunden organisiert. Jedes Jahr werden dabei Kinder, Jugendliche und Senioren dazu aufgerufen, ihre selbst gebastelten Laternen einzureichen. „Beim letzten Mal hatten wir mehr als 400 Laternen, die ausgestellt und von unserer Jury bewertet wurden“, erzählt Leonie Möhle. „Die Atmosphäre ist durch die vielen Laternen immer sehr magisch. Der Besuch lohnt sich also.“

Sie und ihre Schwester Fiona teilen beide gleichermaßen die Begeisterung ihres Großvaters für den Martinsbrauch. „Für uns ist Martinszeit wie ein zweites Weihnachten“, sagt Fiona begeistert. „Die Kinder haben immer viel Spaß an der Veranstaltung und außerdem trifft sich die ganze Familie zum Fest.“ Die 18-Jährige ist in diesem Jahr ebenfalls dem Verein beigetreten. Insgesamt 163 aktive Mitglieder zählen die Martinsfreunde Bilk aktuell, wobei junge Familien ebenso vertreten sind wie Senioren. „Interessant ist der Verein für alle, die im Herzen junggeblieben sind und Spaß daran haben, sich für die Kinder in Bilk einzusetzen“, berichtet Möhle.