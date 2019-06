Kultur-Horizont bei Jungen und Mädchen erweitern : Kulturpiraten nehmen Kinder an die Hand

Das Piraten-Team: Kulturkapitän Saskia Krewer (v.re.) und Ehrenamtsmanagerin Astrid Fox (oben links) mit den Kulturlotsen Laura Delgado Pazos (oben), Angela Söhngen (Mitte) und Regine Daniels (vorn). Foto: RP/Regina Goldlücke

Zweitklässler können nach den Ferien Theater und Musik erleben. Ehrenamtler erarbeiten für die Stiftung Büderich das Programm.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Regina Goldlücke

Im Jubiläumsjahr 2019 startet die Stiftung Büderich ihr neues Projekt „Kulturpiraten“. Damit werden Grundschulkindern vertiefte Begegnungen mit Kunst, Literatur und Musik vermittelt.

Das Angebot richtet sich jeweils an Zweitklässler, die über das ganze Schuljahr eingebunden und begleitet werden. „Die Kinder sollen Kultur aber nicht nur erleben, sondern selber kreativ werden“, sagt Saskia Krewer. „Das ist uns wichtig. Wir hoffen, dass durch spielerische Erfahrungen besondere Talente erkannt und gefördert werden können.“

Die Erzieherin gab den Anstoß zu dieser Initiative, nachdem sie in einer Zusatzausbildung das Echa-Zertifikat erworben hatte. Dabei geht es um die Entdeckung von Begabungen bei Vorschulkindern und die Fragen: Wie lernen Kinder? Welche Strategien entwickeln sie, um sich Wissen anzueignen? „Mit geschärftem Blick hatte ich häufig ein Kita-Kind vor Augen, bei dem ich dachte, wie toll es wäre, wenn ihm jemand den Horizont erweitern würde“, erzählt Saskia Krewer.

Beim Stiftungsfest vor knapp zwei Jahren bekam ihre Idee dann immer mehr Konturen, als der Büdericher Vorstand Stefan Berzdorf das Projekt „Max geht in die Oper“ aus Halle vorstellte, das Kinder vor allem aus sozial schwachen Familien anspricht. „Meerbusch ist ein völlig anderes Pflaster, aber mein Interesse war geweckt. Ich passte das Projekt den hiesigen Gegebenheiten an und trug es dann der Stiftung vor.“

In Astrid Fox, Ehrenamtsmanagerin der Katholischen Kirchengemeinde Sankt Mauritius und Heilig Geist, fand sie eine tatkräftige Unterstützerin. Und so dauerte es nicht lang, bis „Kulturkapitän“ Saskia Krewer drei engagierte „Kulturlotsen“ an ihrer Seite hatte. „Das war nicht schwer“, sagt Astrid Fox. „Ein Selbstläufer. Die Frauen hatten sich von sich aus gemeldet, weil sie gerne ein Ehrenamt übernehmen wollten.“

Laura Delgado Pazos hat sich seit jeher gern mit Kindern beschäftigt, ob als Babysitter oder bei der Nachhilfe. „Ich hoffe, eines Tages selbst Mutter zu sein“, sagt sie. „Bis es soweit ist, bin ich gern für andere Kinder da.“ Regine Daniels aus Nierst strebte vor ihrer Ausbildung zur Speditionskauffrau ein Ehrenamt an. „Ich wollte eine sinnvolle Beschäftigung finden, egal, ob mit älteren oder ganz jungen Menschen“, sagt sie. An den „Kulturpiraten“ gefällt ihr, dass die Zweitklässler selber aktiv mitwirken können.

Angela Söhngen, Mutter einer vierjährigen Tochter, zog 2017 mit ihrer Familie nach Büderich. „Kontakte helfen beim Einleben, da bietet sich ein Ehrenamt an. Ich hatte früher nicht die Möglichkeit, Kultur zu erleben. Andere Kinder sollen es besser haben. Ich werde etwas geben, aber sicher auch viel zurückbekommen.“

Jetzt trifft sich das Team häufig im Alten Küsterhaus an der Düsseldorfer Straße in Büderich und füllt das Projekt mit Inhalten. Geplant sind Theater- und Museumsbesuche, Ausflüge in Werkstätten wie die des Marionetten-Theaters in der Düsseldorfer Carlstadt, die spannende Einblicke hinter diverse Kulissen ermöglichen. Nach sechs bis acht Veranstaltungen werden die kleinen „Kulturpiraten“ ein Heft mit selbst erarbeiteten Beiträgen in der Hand halten. Die seemännische Namensgebung erklärt sich durch das Schiff, das früher auf dem Dach der Mauritiuskirche verankert war und bei einem Sturm herabgeweht wurde.