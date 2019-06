Schreiben als Hobby : Über viele fantastische Tiere

Monika Hanschel liest am Freitag im Johanniter-Stift für Senioren aus ihrem neuen Buch „Fantastische Tiere“. Foto: RP/Monika Götz

Wer weiß schon, dass das Einhorn über Zauberkraft verfügt und eine Reise auf den Mond plant, der stolze Fuchs seinen Übermut bereuen muss und das Knoblauch liebende Hängebauchschwein fünf Knoblauchhängebauchbabyschweine zur Welt bringt?

Was es mit diesen Begebenheiten auf sich hat und was viele andere Tiere vom kleinen Floh bis zum riesigen Elefanten erleben, ist in „Fantastische Tiere“ nachzulesen und auch -zusehen. „Fabelgedichte zum Schmunzeln für Jung und Alt“ lautet die Unterzeile. Autorin Monika Hanschel ergänzt: „Der Inhalt der einzelnen Gedichte ist aus dem Leben gegriffen. Die Geschichten treffen auf Mensch und Tier zu. Damit wird das Ganze im sehr kurzweiligen Sinne lehrreich.“