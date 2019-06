Vom Ministranten zum Minister : Ein Blick zurück in die Lanker Kindheit

Ex-NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans war Gast des Heimatkreises Lank und plauderte aus seinen Erinnerungen an seine Zeit in Lank-Latum.

In der von Georg Neuhausen und Heimatkreis-Vorsitzenden Franz Jürgens als „Liebeserklärung an Lank-Latum“ erklärten Reise in die Vergangenheit, zeigte sich der Referent als „echter Lotumer Jong“. Mit Bildern untermalt blätterte Norbert Walter-Borjans bis in die frühe Kindheit, erinnert sich an fünf Tage im von Nonnen geführten Kindergarten an der Kemperallee – „es gab Ärger und ich wäre da nie wieder hingegangen“ – und an die Zeit in der Grundschule, in der es links evangelisch und rechts katholisch zuging. Als Ministrant hatte der heute 66-Jährige seine ersten öffentlichen Auftritte am Mikrofon, ging zum Protest gegen den Neubau eines Jugendheims auf die Straße, hatte lange Haare und gehörte zu den Stones-Fans: „Damals teilte sich die Welt in Beatle- und Stones-Anhänger.“