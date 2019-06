Klimawandel : Büdericher bekämpft Hitze-Inseln

Landschaftsarchitekt Sven Sedlmair beschäftigt sich mit dem Klimawandel in Städten. Als Vorreiter in Nordrhein-Westfalen setzt er bei Planungen mit modernster Software auf eine international gefragte Methode aus Wien.

(RP) Sven Sedlmair kommt bei seiner Arbeit regelmäßig ins Schwitzen. Das liegt sozusagen in der Natur der Sache. Doch „klimatisch derart herausfordernde Wochen“ wie im vergangenen Sommer hat der Betreiber von „greenarchitecture“, ein Büro für Garten- und Landschaftsarchitektur an der Witzfeldstraße in Büderich, noch nie erlebt. Selbst 2003 habe er – zumindest in der Rückschau – als „deutlich weniger schlimm“ empfunden. Er vermutet: „Weitere Sommer dieser Art dürften folgen.“ Die aktuelle Wetterlage gibt ihm Recht.

Wer kann, der ziehe für Wochen in den Keller oder schaffe sich eine Klimaanlage an. Sedlmaier: „Die verbraucht aber leider reichlich Energie.“ Hinzu komme, dass es besonders in den urbanen Zentren nicht nur immer heißer werde, sondern auch sogenannte Starkregen-Ereignisse zunähmen. Kurz: „Die Lebensqualität, die Sicherheit und die Gesundheit der Bewohner sind mindestens negativ beeinträchtigt, wenn nicht sogar auf Dauer gefährdet.“