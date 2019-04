Sportverein stellt die Weichen für die Zukunft : Generationswechsel beim OSV Meerbusch

(cba) Der OSV Meerbusch hat sich für die Zukunft neu aufgestellt. In der Mitgliederversammlung, an der 70 der insgesamt 590 Mitglieder des Osterather Fußballvereins teilnahmen, wurde ein nahezu komplett neuer Vorstand gewählt und damit ein Generationenwechsel vollzogen.

Zum neuen Geschäftsführer wurde Marc Szymkowiak gewählt, der sich schon lange aktiv im Verein einbringt, unter anderem war er erster Sportwart. Treu geblieben ist dem Verein Björn Schäfers als zweiter Geschäftsführer. Der bisherige erste Geschäftsführer, Simon Nurek, wechselt in die Position des Leiters Öffentlichkeitsarbeit. In seinem Amt bestätigt wurde Peter Biller als erster Schatzmeister. Er habe im letzten Jahr bewiesen wie wichtig Know-how und Engagement in dieser Position seien. Als zweiter Schatzmeister fungiert jetzt Frank von Ameln. Da er gleichzeitig zweiter Schatzmeister in der Jugendabteilung ist, erhofft sich der OSV, dass dadurch wichtige Synergien zwischen Jugend- und Seniorenabteilung genutzt werden können. Den Posten des ersten Sportwarts bekleidet nun Marcel Penz. Der OSV möchte bei ihm nicht nur von seiner langjährigen Erfahrung als Spieler, sondern auch von seinem großen Netzwerk im Amateurfußball profitieren.