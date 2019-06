Samstag + Sonntag : Reptilien, Meerschweinchen & Co.

Bei der dritten Heimtierwelt im Areal Böhler dreht sich alles um Tierhaltung, Zubehör und Aktivitäten.

(ak) Es gibt kaum eine Messe, zu der so viele Hunde (natürlich angeleint) als tierische Besucher kommen. Fast jeder, der sich die Heimtierwelt ansehen will, bringt seinen Vierbeiner mit. Mindestens einen, häufiger sogar zwei. Und dass all diese Tiere dann, wenn sie in der Messehalle zusammentreffen, ein gemeinsames fröhliches Gebell anstimmen, versteht sich von selbst. Samstag und Sonntag ist das wieder soweit: Die Messe „Faszination Heimtierwelt“ findet am 29. und 30. Juni zum dritten Mal auf dem Areal Böhler in der Alten Schmiedehalle statt. Neu in diesem Jahr: Parallel zur Messe findet außerdem ein Branchen-Event für Fachpublikum statt: das Fachforum Heimtier.