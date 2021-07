Service in Meerbusch : Ab August wieder Termine im Straßenverkehrsamt Meerbusch buchbar

Büderich Die Dienststelle Meerbusch des Straßenverkehrsamtes in Büderich öffnet ab 1. August wieder für Publikumsverkehr. Erledigt werden können Angelegenheiten rund um Fahrerlaubnisse und Zulassungen mit Ausnahme von Ausfuhrkennzeichen.

(RP) Ab August öffnet die Dienststelle Meerbusch des Straßenverkehrsamtes in Büderich wieder für Publikumsverkehr. Ulrike Holz, Leiterin des Straßenverkehrsamtes, weist jedoch darauf hin, dass Bürger nur mit Termin kommen können – ebenso wie in den anderen Dienststellen in Neuss, Grevenbroich und Dormagen. Sie betont: „Wegen der räumlichen Situation sind die Termine jedoch begrenzt und in Meerbusch nur jeweils für eine Woche im Voraus buchbar. Wir wollen sicherstellen, dass im Wartebereich immer ausreichend Abstand eingehalten werden kann.“ Für die Kunden habe dies aber vor allem den Vorteil, dass Wartezeiten vor Ort fast komplett entfallen. Wie vor der Corona-Pandemie steht die Dienststelle in Meerbusch montags sowie mittwochs und freitags vormittags ausschließlich Privatkunden zu Verfügung. Erledigt werden können Angelegenheiten rund um Fahrerlaubnisse und Zulassungen mit Ausnahme von Ausfuhrkennzeichen.