Leben in Meerbusch : Das wünschen sich Senioren in Meerbusch

Meerbusch Die Stadt hat 5000 Bürger über 65 Jahren angeschrieben und nach ihrer Meinung gefragt. Knapp 1500 antworteten. Die Mehrheit wünscht sich im Alter betreutes Wohnen.

Mobilität Beim Thema Mobilität gaben gut 70 Prozent der Senioren an, dass sie das Auto nutzen, gefolgt von dem Fahrrad mit 42 Prozent, zu Fuß sind knapp 30 Prozent unterwegs. Entsprechend wünschen sie sich bessere Anbindung des öffentlichen Nahverkehrs, um auf das Auto zu verzichten. Dabei sollten Bus- und Bahnfahrten von Meerbusch nach Düsseldorf in der Preisstufe A möglich sein. Als Problem wird außerdem genannt, dass in den Abendstunden kein Bus vom Forum Wassersturm in die anderen Ortsteile fahre. Auch, dass Busfahrer nicht behilflich seien, wenn Fahrgäste mit dem Rollator einsteigen wollten. Nebenbei bemerkt: In Düsseldorf bietet die Verkehrspolizei für Senioren mit Rollator ein Training für den Einstieg in den Bus an. Für Rollator wie Rollstuhl sei aber auch das Kopfsteinpflaster in Lank ein Problem. Und schließlich zählen der Ausbau und die Pflege des Radwegenetzes ebenso zu den Wünschen wie mehr Sitzmöglichkeiten.