Mobilität in Meerbusch : Fußgängerunterführung am Bahnhof ab 23. März geöffnet

Osterath Der Tunnel für Fußgänger und Radfahrer soll bald geöffnet werden. Dann müssen Passanten nicht mehr minutenlang an der geschlossenen Bahnschranke warten. Ursprünglich war die Freigabe für Oktober 2021 geplant.

(ena) Die Unterführung Strümper Straße am Bahnhof Osterath wird am Mittwoch, 23. März, für Fußgänger und Radfahrer offiziell frei gegeben. Das hat Technischer Beigeordneter Michael Assenmacher am Donnerstag im Rat mitgeteilt. „Die letzte Abnahme erfolgt in der nächsten Woche“, so Assenmacher. „Die Deutsche Bahn wird vor der Freigabe die uns bekannten Baumängel beseitigen.“