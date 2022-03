Umweltschutz in Meerbusch : Saubertag in Nierst, Strümp und Ossum-Bösinghoven

Beim Saubertag im Jahr 2019 hat diese Gruppe in Büderich am Rheinufer sogar Autoreifen gefunden. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Meerbusch Die Stadt Meerbusch hat den März zum Saubermonat ernannt. In den drei Orten treffen sich freiwillige Müllsammler am Samstag, 12. März. Im vergangenen Jahr musste die Aktion wegen Corona ausfallen.

(RP) Passend zum Saubermonat März gibt es in Nierst, Strümp und Ossum-Bösinghoven einen Saubertag, und zwar am Samstag, 12. März. Mitmachen bei der Aufräumaktion kann jeder. Die Treffpunkte und Anfangszeiten in den jeweiligen Stadtteilen sind: In Ossum-Bösinghoven um 10 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Bolzplatz, Bösinghovenerstraße zwischen Nummer 61 und 67. In Nierst ebenfalls um 10 Uhr auf dem alten Schulhof, Stratumer Straße 56. In Strümp treffen sich die Umweltschützer bereits um 9.45 Uhr auf dem Platz „An St. Franziskus“, Osterather Straße, und auf dem Platz „Schmitterhof an der Buschstraße.

Vor Ort werden Gruppen aufgeteilt und Routen zugeordnet. Die kleinen Gruppen gehen dann die vereinbarten Strecken ab und sammeln den Müll am Wegesrand auf. Die Stadt Meerbusch stellt hierzu Handschuhe und Müllsäcke. Um die freiwilligen Müllsammler im Anschluss wieder zu stärken, gibt es in Bösinghoven nach dem Aufräumen für alle Helfer noch eine Kleinigkeit zu essen. In Nierst sind im Anschluss alle Helfer eingeladen, das ein oder andere kühle Getränk gemeinsam zu genießen. In Strümp findet der Abschluss in der Gaststätte „Haus Baumeister“ statt.

Ziel des Saubertags ist es, die Stadtteile vom herumliegenden Unrat zu befreien. Der März eignet sich hierfür besonders gut, da die Temperaturen wieder langsam in einen angenehmen Bereich gelangen und austreibendes Laub noch nicht die Sicht auf den Müll nimmt.

Bei Rückfragen können sich Interessierte bei den jeweiligen Organisatoren in den Orten melden: Ossum Bösunghoven: buergerverein-ob@gmx.de, Nierst: ilona.appel@gmx.net, Strümp: info@kleene-stroemper.de oder mobil unter 0162 6133596.

Hintergrund: Die Stadt will den Meerbuscher „Saubermonat März“ vor dem Hintergrund der jüngst gelockerten Corona-Regeln in diesem Frühling nach einjähriger Pause wieder mit Leben füllen. Unter dem Motto „Mach‘ weg, was dich stört“, kann jeder, der etwas fürs Stadtbild und für mehr Sauberkeit in Meerbusch tun möchte, einen beliebigen Tag im März nutzen, um auf eigene Faust tätig zu werden – egal ob allein, mit Freunden, Nachbarn, Vereinskollegen oder in der Dorfgemeinschaft.

Die Stadtverwaltung unterstützt die Helferinnen und Helfer wie immer mit Müllsäcken und Arbeitshandschuhen und sorgt für die Abfuhr des Sammelguts. Wer Lust hat, einen Beitrag zum Saubermonat zu leisten, kann sich in der Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz der Stadtverwaltung anmelden. Ansprechpartner ist Uwe Große-Hartlage, E-Mail an uwe.grosse-hartlage@meerbusch.de. Auch unter der Nummer des städtischen Umwelttelefons (02150-916191) sind Anmeldungen möglich. Wer lieber spontan aktiv werden möchte, kann sich auch im Nachhinein mit der Stadtverwaltung in Verbindung setzen und einfach nur melden, wo Abfallsäcke mit Sammelgut zum Abholen bereit liegen.