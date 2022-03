Kriminalität in Meerbusch : Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin

Büderich Ein Trickbetrüger hat sich am Donnerstag in Büderich bei einer Seniorin als Wasserwerker ausgegeben. Nachdem der Unbekannte sich verabschiedet hatte, stellte die Frau fest, dass Schmuck fehlte.

(RP) Am Donnerstag, 3. März gegen Mittag, hat sich ein Unbekannter bei einer lebensälteren Meerbuscherin am Weißenberger Weg als Wasserwerker ausgegeben. Er teilte der Seniorin mit, dass er die Rohre im Badezimmer überprüfen müsse. Sie gewährte ihm daraufhin Zutritt zu ihrer Wohnung. Der Unbekannte öffnete in ihrem Beisein noch andere Türen, bevor er sich kurz dem Badezimmer widmete. Im Anschluss verabschiedete er sich. Im Nachhinein musste die Seniorin feststellen, dass offenbar eine zweite Person unbemerkt in die Wohnung gelangt war, denn es fehlten zwei Schmuckschatullen. Der unbekannte Mann soll etwa 40 bis 45 Jahre alt und circa 170 Zentimeter groß gewesen sein. Er sprach mit Akzent und hatte dunkle, kurze Haare. Zudem war er dunkel gekleidet.