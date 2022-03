Wohnen in Meerbusch : GWG plant Neubauwohnungen in Lank

Lank-Latum Die Wohnungsbaugesellschaft möchte die Siedlung an der Eichendorffstraße ausbauen und modernisieren. Welche Angebote dort geschaffen werden, soll zusammen mit Politik, Stadt und Anwohner in Workshops erarbeitet werden.

Die GWG Viersen zählt zu den wenigen Anbietern von preisgünstigem Wohnraum in Meerbusch . Mehr als 750 Wohnungen hat die Immobiliengesellschaft im Stadtgebiet, allein in den vergangenen fünf Jahren hat die GWG 100 neue Wohnungen gebaut. Und die Gesellschaft hat weitere Pläne. Die stellte der Architekt Falk Figgemeier den Mitglieder im Planungsausschuss vor.

In Lank-Latum an der Eichendorffstraße 1 bis 15 stammen vier Gebäuderiegel mit insgesamt 53 Wohneinheiten noch aus den 50er Jahren. Die Ausstattung und das Baumaterial sind veraltet, die GWG spricht selbst von einem „Instandhaltungsrückstau“. Dementsprechend beträgt der durchschnittliche Mietpreis 5,87 Euro pro Quadratmeter. Das Areal, auf dem sich die Gebäude befinden, bietet mit einer Fläche von 10.000 Quadratmetern viel Raum für weitere Wohnungen, da bislang nur 3000 Quadratmeter für Wohnraum genutzt werden.

Geschichte Die GWG wurde 1901 in Krefeld gegründet und hat sich nach 1945 in den Jahren des Wiederaufbaus vor allem im sozialen Wohnungsbau engagiert.

Die GWG möchte gerne mit der Stadt dort gemeinschaftlich neue Wohnungen in einem neu gestalteten Umfeld planen. Dabei soll das Quartier in drei Phasen entwickelt werden. Auf der verbleibenden Fläche könnten je nach Größe 100 bis 130 neue Wohnungen in dreigeschossigen Häusern geplant werden. Der überwiegende Teil soll ein bis drei Zimmer bieten. Darüber hinaus sei immer noch viel Platz für Grün- und Gemeinschaftsflächen vorhanden, erklärte Architekt Figgemeier den Ausschussmitgliedern. Nachdem die Bewohner aus den alten Gebäuden umgesiedelt wurden, könnten die leergezogenen 50er Jahre Bauten abgerissen werden. „Das geht nicht von heute auf morgen“, erklärte Figgemeier.

Als wichtigen Bestandteil der Planung sieht er Erholungsflächen, etwa eine Parkanlage, Aktiv- und Begegnungsflächen. Derzeitig blieben an der Eichendorffstraße viele Parkplätze ungenutzt, weil ein Großteil der Mieter kein Auto habe. Figgemeier sieht daher eine Fahrradinfrastruktur mit Stellplätzen für E-Bikes als wichtige Ergänzung an. Aber auch Parkplätze mit Ladesäulen und Car-Sharingangeboten sind dort angedacht.