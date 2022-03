Polizei in Meerbusch : Einbrecher klettern über Regenabflussrohr auf Balkon

Büderich Über ein gekipptes Fenster im Obergeschoss gelangten die Täter ins Haus. Auf der Suche nach Wertsachen erbeuteten sie Taschen, Schuhe und Manschettenknöpfe.

(RP) Eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Necklenbroicher Straße war am Donnerstag (3. März) in der Zeit von 14.30 bis 22 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Wie die Polizei mitteilt, kletterten die Täter über ein Regenfallrohr den Balkon und hebelten ein gekipptes Fenster auf. Bei der Suche nach Wertsachen erbeuteten die Unbekannten Handtaschen, Schuhe und Manschettenknöpfe. Möglicherweise hatten die Diebe die Wohnung erst kurz vor der Heimkehr der Bewohner wieder verlassen. Ein Nachbar hörte gegen 21.30 Uhr Geräusche aus der Wohnung, die mit hoher Wahrscheinlichkeit mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen.