Kultur in Meerbusch : Kunst als Hingucker vor dem Bürgerbüro

Büderich Die Stadt hatte im vorigen Jahr Künstler aufgerufen, sich für einen Ankauf zu bewerben. H. Dieter Golibrzuch war erfolgreich. Nun hängt sein vier Meter langes Bild zum Thema Vielfalt in den städtischen Räumen in Büderich.

22 Künstlerinnen und Künstler hatten sich beworben, sieben Arbeiten wurden ausgewählt, darunter das Bild von Golibrzuch. Am 14. September 2021 schließlich wurde der Ankauf beschlossen. Spätestens Anfang 2022 wurde es also Zeit, die Werke an ihren zukünftigen Standort zu bringen. Aber der Transport des übergroßformatigen Werks von H. Dieter Golibrzuch gestaltete sich kompliziert. Nachdem erst die Räume des Fachbereichs Kultur der Stadtverwaltung in Osterath im Gespräch waren, kam nach detaillierter Messung mit dem Zollstock kurzfristig der Entschluss, die vier Meter lange Arbeit in den Eingangsbereich des Bürgerbüros in Büderich zu hängen. Neben dem Bild in Mischtechnik, Acryl/Lack auf Leinwand, mit dem Titel „Meerbusch: Vielfalt an Farben und Strukturen“ ist ein Hinweis zu lesen: „Folgen wir den Strukturen der Vielfalt/ist der Blick manchmal verwirrend/doch welche Einheit wünschen wir/wenn wir die Vielfalt der Menschen sehen.“ Dazu meint der Künstler: „Das Zitat erleichtert die Wahrnehmung des Bildes. Ich möchte vermitteln, dass in Meerbusch kulturell allerhand los ist.“