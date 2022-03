Bahnhof Osterath : Fußgängertunnel bleibt gesperrt

Die Arbeiten an der Fußgängerunterführung sind abgeschlossen. Foto: DB AG, Franz Josef Knoblauch

Osterath Die Beleuchtung in dem Tunnel ist installiert. Die Bürger möchten die Unterführung endlich nutzen. Die Deutsche Bahn will die Unterführung in den nächsten Wochen freigeben.

Im November hatte die Deutsche Bahn überraschend mitgeteilt, dass die Arbeiten an der Bahnüberführung in Osterath auf unbestimmte Zeit pausieren müssen. Für Meerbusch war das ein Desaster. Denn Bürger wie Politik und Verwaltung setzen große Hoffnung in das Millionenprojekt. Planungssicherheit gibt es derzeit nicht: Erst Mitte des Jahres seien seriöse Auskünfte über den Neu-Start der Arbeiten möglich, sagte ein Sprecher Anfang Dezember. Unabhängig davon hatten Fußgänger und Radfahrer wenigstens auf die schnelle Freigabe der Unterführung an der Strümper Straße gehofft. Doch auch daraus wird erst einmal nichts.

Zuerst hieß es, dass sich die Arbeiten an der Fußgängerunterführung – ursprünglich war die Freigabe für Oktober 2021 geplant – verzögern würden, weil es Lieferschwierigkeiten bei der Beleuchtung gab. Die Lampen sollten bis Ende Januar geliefert, dann eingebaut und die Unterführung freigegeben werden, hatte ein Sprecher der Deutschen Bahn im Dezember im Mobilitätsausschuss angekündigt. Nun sind die Lampen seit einiger Zeit installiert, aber der Tunnel ist immer noch gesperrt. „Wir fühlen uns langsam veräppelt“, sagt ein Osterather über die erneute Verzögerung. Er fragt: „Warum können wir die Unterführung immer noch nicht nutzen, obwohl offensichtlich alles fertig ist und die Arbeiter längst weg sind?“ Bei der Stadt habe er erfahren, dass die Deutsche Bahn die Freigabe erteilen müsse.

Dazu sagt ein Sprecher der Deutschen Bahn: „Wir müssen in den kommenden Wochen noch verschiedene Abnahmeprüfungen machen, um die endgültige Freigabe erteilen zu können.“ Erst danach könne die Deutsche Bahn mit der Stadt Meerbusch und Straßen.NRW einen Termin für die offizielle Freigabe des Tunnels für Fußgänger und Radfahrer abstimmen.

Radfahrer und Fußgnger können die Unterführung nutzen. Foto: DB AG, Franz Josef Knoblauch