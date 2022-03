Kriminalität in Meerbusch : Senioren beim Blumen-Diebstahl erwischt

Kriminalität in Meerbusch

Osterath Ein Paar aus Meerbusch (65 und 73 Jahre alt) wurde am Sonntag dabei erwischt, als es eine Palette mit Blumen vom eingezäunten Gelände eines Baumarkts stehlen wollte.

Osterath (RP) Am Sonntag, 13. März, entdeckten Zeugen ein verdächtiges Paar, als dieses gerade versuchte, eine Palette mit Blumen vom umzäunten Gelände eines Baumarktes an der Krefelder Straße zu stehlen. Im Kofferraum der beiden Meerbuscher fanden alarmierte Polizeibeamte anschließend zwei weitere Paletten mit Blumen, die ebenfalls von der Verkaufsfläche entwendet worden waren. Auch wenn die beiden betagten Tatverdächtigen (65 und 73 Jahre alt) ganz unverhohlen äußerten, lediglich eine „günstige" Gelegenheit genutzt zu haben, erwartet sie nun ein Strafverfahren, wegen des Verdachts des Diebstahls. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.