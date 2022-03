Autorin aus Meerbusch : Strümperin veröffentlicht ihr erstes Buch

Strümp Heike Grulich ist ein Natur-Fan. Damit ähnelt sie Antonia, der Protagonistin in ihrem Erstlingswerk. In dem Fantasy-Jugendbuch, das die 45-Jährige jetzt im eigenen Verlag herausgegeben hat, geht es aber um mehr als die reine Natur.

Als sie dann nach vielen Stationen in unterschiedlichen Städten wie Freiburg oder Stuttgart aus familiären Gründen erst in Osterath, dann in Strümp landete, hier in zweiter Ehe verheiratet und nur noch temporär für einzelne Projekte beratend tätig ist, setzte sie sich endlich an den Laptop. „Erst war der Prolog fertig, dann das letzte Kapitel“, erzählt sie. „Der Rest schrieb sich von selbst. Nein: Das Buch schrieb sich von selbst“, wundert sie sich im Nachhinein. Ihr war von Anfang an klar, dass sie ein Jugendbuch schreiben würde. „Die Hälfte aller Bücher, die ich lese, sind Jugendbücher“, sagt die Mutter eines elfjährigen Sohnes. Sechs Monate später ist ihr Erstlingswerk fertig, wird lektoriert, korrigiert. Einen Verlag gab es da noch nicht. Es war auch schwierig, als unbekannte Autorin das erste Buch irgendwo unterzubringen. „Also habe ich auch noch einen Verlag gegründet.“ Feetjebooks heißt der, nach dem zweiten Vornamen ihres Sohnes. Die nächste Hürde: das Buch in die Läden zu bekommen. Das geht am besten über Barsortimenter, die aber scheuen sich ebenfalls, eine unbekannte Autorin zu listen. Daran arbeitet Grulich nach wie vor und freut sich umso mehr, dass die Buchhandlung Mrs. Books in beiden Filialen ihr Buch auf jeden Fall offensiv verkauft.