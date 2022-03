Stadt lädt zur Versammlung in die Gesamtschule : Bürger-Wünsche für den Jüchener Markt gefragt

Der Marktplatz soll neu gestaltet werden. Bürger können am 30. April Vorschläge machen. Bei vielen unbeliebt ist die blaue „Scheune“ auf dem Platz. Foto: Carsten Sommerfeld

Jüchen Für die weitere Gestaltung des Jüchener Marktplatzes sollen die Jüchener nun in einer Versammlung Wünsche äußern und Anregungen geben. Viele Vorschläge liegen bereits auf dem Tisch.

Die Diskussion um die Gestaltung des Jüchener Marktplatzes geht in die nächste Runde. Für Mittwoch, 30. April, 18 Uhr, lädt die Stadt die Jüchener zu einer Bürgerversammlung ins Forum der Gesamtschule an der Stadionstraße ein. „Wir wollen dabei die Wünsche der Bürger bündeln und daraus dann ein Konzept erstellen“, kündigt Technischer Beigeordneter Oswald Duda an.

Zu einem Teilaspekt legt die Verwaltung bereits dem am Dienstag, 15. März, tagenden Planungsausschuss ein Konzept vor. Sie hat sich damit befasst, wie am Marktplatz mehr Parkplätze geschaffen werden können. Vorausgegangen war im vergangenen Sommer eine von der CDU beantragte und realisierte Verbreiterung des Bürgersteigs auf der nördlichen Platzseite an der Wilhelmstraße. Gastronomen sollen dort Tische und Stühle aufstellen können.

Dadurch fielen aber vier Stellplätze weg. Nicht nur dieser Umbau rief Gewerbetreibende aus dem Umfeld auf den Plan, die sich für eine Lösung der Parkprobleme von Kunden stark machen, unter anderem die Schaffung von Kurzzeit-Parkplätzen anregten.

Für die vier wegfallenden Stellplätze soll es nach dem Plan der Verwaltung sechs neue Parkplätze geben. Vier sollen parallel zur Busspur angelegt werden. Zudem sollen zwei Behindertenparkplätze umgewandelt werden. Dafür ist ein neuer Parkplatz für Schwerbehinderte direkt vor der Apotheke geplant.

In der Bürgerversammlung am 30 März dürfte es auch, aber nicht nur um Parkraum gehen. Klar ist, das viele Jüchener mit dem heutigen Aussehen des Marktes unzufrieden sind. Die CDU hatte bereits vor einiger Zeit nach Versammlungen und Gesprächen mit Beteiligten ein Vorschlagspaket für die Umgestaltung auf den Tisch gelegt. Dazu gehört etwa die Diskussion über den Abbau der bei vielen unbeliebten blauen „Scheune“ mit verschmutzten Scheiben und abblätternder Farbe. Laut Bürgermeister Harald Zillikens ist eine Sanierung des Baus, der an eine Bahnsteighalle erinnert, aufwendig.

Zu den Vorschlägen gehören auch eine Verlegung des Bushaltestelle zum Bahnhof und eine neue Verkehrsführung. Der Verkehr in Richtung Kreisel könnte über die heutige Busspur zu führen.