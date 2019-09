Sparkasse Leverkusen : Vereine freuen sich über 22.250 Euro

Die Sparkasse Leverkusen vergibt zum 175. Geburtstag Spenden an 30 Vereine. Bei der großen Geburtstagsparty treten Kasalla auf.

„Wenn’s um Geld geht: Sparkasse“ – an den alten Werbeslogan erinnerte Vorstand Markus Grawe bei der symbolischen Scheck-Übergabe an 30 Gewinner des Spenden-Wettbewerbs, den die Sparkasse Leverkusen als Aktion zum 175. Jubiläum ausgeschrieben hat.

Spannend für die Vereinsvertreter war bei der Scheckvergabe nur noch, welcher der 30 Gewinner in welche Kategorie gerutscht war. Insgesamt hatte die Sparkasse 22.250 Euro für ehrenamtliches Engagement zur Verfügung gestellt und dann in drei Kategorien an jeweils zehn Bewerber vergeben: 1750 Euro für die Erstplatzierten, 300 Euro für die zweiten Plätze und 175 Euro in der dritten Kategorie.