Großdemo am Sonntag in Leverkusen : Sechs Kilometer lange Menschenkette

Schwarz markiert in der Karte der Leverkusener Bürgerinitiativen ist die Strecke der Menschenkette. 4000 Teilnehmer bräuchte es wohl mindestens. Foto: OpenStreetMap/Lev Kintra Raststätte/Lev Kontra Raststätte

Leverkusen Sonntag läuft die Großdemo für A 1- und A 3-Tunnellösungen und gegen die Lkw-Raststätte. Burscheid macht beim Protest auch mit.

High Noon. Zwei Männer stehen sich gegenüber, blicken sich in die Augen. Und geben sich die Hand. Eine Dreiviertelstunde später will Peter Westmeier am Schloss Morsbroich verkünden: Die sechs Kilometer lange Protest-Menschenkette quer durch Leverkusen steht. Tausende Menschen stehen nebeneinander, um zu zeigen: Leverkusen will keine Lkw-Rastanlage an der A 1, dafür aber die Tunnellösungen für A 1 und A 3.

Damit dieses Szenario, das mit dem Handschlag von Leverkusens Oberbürgermeister Uwe Richrath und dem Burscheider Stadtchef Stefan Caplan beginnt, Wirklichkeit wird, arbeiten drei Bürgerinitiativen derzeit auf Hochtouren. Der Countdown zur Großdemo hat begonnen. Termin: Sonntag, 8. September.

Info Favorisierte Variante für die A 3 wird benannt A 3 Die Entscheidung, welche Variante die Verkehrsministerien für den Ausbau favorisieren, soll dieses Jahr verkündet werden, sagen die Initiativen. Demo Sonntag, 8. September, 11.30 bis 12 Uhr. Weitere Infos/Anmeldung: www.lev-kontra-raststaette.de.

Westmeier war am Dienstagvormittag in Lützenkirchen unterwegs, unterm Arm einen großen Stoß Flyer, die auf die Aktion aufmerksam machen. Dasselbe tun Friedrich Jonas und seine Mitstreiter der IG Schleswig-Holstein-Siedlung – und auch die Initiative „Keine Park- und WC-Anlage in Burscheid“ macht per eigenem Flyer aufmerksam. „Gemeinsam mit der Leverkusener Bürgerinitiative rufen wir zur Teilnahme an einer Menschenkette von Dürscheid nach Leverkusen auf“, schreibt unter anderem Edwin Elias auf dem Flugblatt. Die Strecke zwischen Dürscheid und Leverkusen ist rund 3,5 Kilometer lang. Insgesamt käme die Menschenkette auf beachtliche 9,5 Kilometer Länge. Auch Burscheid plädiert wie Leverkusen für eine Raststätte im Gewerbegebiet Köln-Niehl. Diese Alternative hatte Leverkusens Landtagsabgeordneter Rüdiger Scholz ins Spiel gebracht.

Westmeier hat in den vergangenen Wochen festgestellt, dass „etliche Leute jetzt richtig wach geworden sind. Die Anmeldezahlen sind höher als vor zwei Jahren zur ersten Menschenkette.“ Es gebe viel Unterstützung von Nachbarschafts- und Straßengemeinschaften, von den Naturschutzverbänden, dem Deutschen Frauenring, Eltern einer Grundschule und Kita, dem Naturgut, Parteien – der Rat hat zur Rastanlage und zum A 3-Durchfahrttunnel Resolutionen verabschiedet –, aber auch von Stadttochterfirmen wie EVL, Sparkasse und Sportpark.

◀ Friedrich Jonas (IG Schleswig-Hol­stein-Siedlung) kämpft für einen A 3-Durchgangstunnel. Foto: Miserius, Uwe (umi)

▶ Peter Westmeier (Bürgerinitiative „Lev kontra Raststätte“) kämpft gegen eine Lkw-Raststätte auf Leverkusener Grund. Foto: Miserius, Uwe (umi)