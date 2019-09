Wirtschaft : Papierlädchen – von rustikal zu modern

Das Wiesdorfer Schreibwaren-Fachgeschäft feiert nach dem Umbau Neueröffnung. Tom Lützenkirchen setzt auf ein neues Konzept.

Dunkle Kacheln, Holzvertäfelungen, urige Atmosphäre – wer an das Papierlädchen in der Leverkusener City denkt, den überkam bis vor drei Monaten noch ein fast nostalgisches Gefühl. Nach einer 180-Grad-Wendung erstrahlt das Ladenlokal seit ein paar Tagen in neuer Frische. Von wegen düsteres Dasein: Geräumige Aufsteller laden zum Stöbern ein und Tageslicht durchflutet den Raum am Morgen der Wiedereröffnung.