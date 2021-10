Aktion in Neukirchen-Vluyn : Eine Erinnerung, die kleben bleibt

Neukirchen-Vluyn „Sammle deine Stars“ lautet das Motto des FC Neukirchen-Vluyn. Am Wochenende wurde das Album ausgegeben. Es beinhaltet 500 Bilder.

Jetzt werden in Neukirchen-Vluyn die lokalen Fußballstars gesammelt. „Das Tolle ist die Personalisierung auf der Titelseite des Albums“, ergänzt Ernst Menzenbach vom FC. Wie ‚geschnitten Brot‘ gehen die Alben weg und werden stolz nach Hause getragen. „Einfach toll“, meint Liam (8). Das Gefühl, ein lokaler Star zu sein, schwingt mit. Die Mitglieder, angefangen bei den Minis ab Jahrgang 2018, über Alte Herren, Mädchenteams bis zu den Trainern haben ein mehrtägiges Fotoshooting hinter sich. Sie kicken das Leder, trainieren oder lernen, so wie die Minis, den Mannschaftssport kennen. 26 Mannschaften, das ist schon eine stolze Hausnummer. Bei jedem Kauf über zehn Euro gibt es an den Edeka-Standorten Neukirchen und Vluyn die Tütchen mit jeweils sechs Bildern. Über 500 Bilder wollen geklebt werden. „Am 12. Dezember endet die Aktion. Dann bieten wir noch eine Tauschbörse an“, so Marcus Remark über den Zeitplan. 70 Seiten stark ist das FC-Staralbum und enthält historische Fotos der beiden fusionierten Vereine, SV Neukirchen und TuS Preußen, und ihren Spielstätten. Bilder der noch im Bau befindlichen zentralen Sportanlage machen Lust auf den neuen FC, der sich der Tradition mit Zukunft verpflichtet hat. „Wir haben einen wahnsinnigen Zulauf“, sagt Menzenbach. Knapp 700 Mitglieder zählt der Verein. Den starken Zulauf erklärt Marcus Remark aus dem Bedürfnis heraus, sich nach Pandemiezeiten in der Freizeit bewegen zu wollen. Die meisten Trainingseinheiten finden im Outdoor-Bereich statt, „da die Turnhallen nach dem Starkregen noch nicht saniert sind. Wir nutzen die Schulsportanlage“, so Remark. Aber auch die zukünftige, zentrale Sportanlage an der Tersteegenstraße zieht magisch. Für Timo Jogsch, Vereinsvorsitzender, kommen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in dem Album zusammen. „Wir freuen uns, dass sich der Verein mit dieser Aktion in unserer Heimat vorstellt. Das Album bietet seinen Mitgliedern eine bleibende Erinnerung an ihre Zeit beim FC NV.“ Tatjana Reinhardt blättert im Album ihres Sohnes Joschua (7). „Einfach super.“