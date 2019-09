Opladener Bahnhof : FDP: Parkgebührenstopp Stauffenbergstraße

Opladen Erst soll das Parkhaus auf der Westseite fertig sein, dann erneut über Gebühren nachgedacht werden.

Die Parkraumbewirtschaftung in der Stadt ist nach einem Ratsbeschluss von vergangenem Herbst frisch geregelt: Seit Anfang August beziehungsweise Anfang September werden etwa auf dem Rennbaumplatz und auf dem Marktplatz Schlebusch Parkgebühren erhoben. Und auch auf dem Schotterparkplatz an der Stauffenbergstraße haben Parkscheinautomaten Einzug gehalten. Gerade seit letzterem macht Friedrich Busch (FDP) einen „Kampf um die letzten kostenlosen Parkplätze am Opladener Bahnhof“ aus. Die vom Rat beschlossene Neuregelung „schlägt nach Ende der Sommerferien voll durch: Der sonst schon in den Morgenstunden voll besetzte Parkplatz wird von Berufspendlern gemieden, seitdem die Stadt diesen Parkplatz kostenpflichtig gemacht hat“, beschreibt der FDP-Politiker. Das Thema sei ein wichtiges im anstehenden Kommunalwahlkampf.