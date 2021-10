Messe startet : Alles rund um Hund und Katze am Wochenende in Kalkar

Alles rund um Hund und Katze am Wochenende in Kalkar

Kalkar Bei der sechsten Ausgabe von „hundundkatze Niederrhein“ im Messe- und Kongresszentrum Kalkar gibt es am 30. und 31. Oktober jeweils von 10 bis 17 Uhr alles für und über große und kleine Fellfreunde.

Wer einen Hund oder eine Katze an seiner Seite hat, ist nie alleine. Bei der sechsten Ausgabe von „hundundkatze Niederrhein“ im Messe- und Kongresszentrum Kalkar gibt es am 30. und 31. Oktober jeweils von 10 bis 17 Uhr alles für und über große und kleine Fellfreunde. Auf rund 6000 Quadratmetern erwarten die Besucher Themen wie Zubehör, Tiernahrung, Pflege und Hygiene , Gesundheit, Spiel und Sport, Vereine und Tierschutz , Erziehung , Ausbildung und Versicherungsschutz. 2021 sind erneut auch Tierheime und Vereine aus dem Tierschutz mit dabei.

Für den Zutritt gelten die 3G-Regeln, es ist kein PCR-Test notwendig, Kontrolle findet am Eingang, im Innenbereich herrscht Maskenpflicht.

Eine Tageskarte kostet acht Euro, Kinder bis einschließlich zwölf Jahre erhalten in Begleitung eines Erwachsenen freien Zugang zur Messe. Für Hunde wird ein Aufpreis in Höhe von 1,50 Euro fällig, parken kostet fünf Euro pro Fahrzeug. Willkommen sind Hunde, die sozial verträglich sind sowie unter wirksamem Impfschutz stehen (insbesondere Tollwutschutzimpfung). Das Mitführen eines gültigen Impfpasses für Hunde ist an beiden Tagen Pflicht. Achtung: Leinenzwang. Andere Besucher-Tiere dürfen nicht mitgebracht werden.