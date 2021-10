Brauchtum in Krefeld : Noch ist St. Martin nicht verloren

Da lacht das Herz: Dieses Foto von Karl Heinz Lengwenings entstand im Jahr 1962 und zeigt den Martinszug, wie er über die Rheinstraße zieht. Lange beteiligten sich viele Schulen an diesem Zug wie auch an anderen Zügen in der Stadt. Die Corona-Pandemie hat diese Tradition erst einmal für 2020 und in weiten Teilen auch für 2021 abgeschnitten. Nicht wenige befürchten, dass sich die Tradition davon nicht erholt. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld In Verberg und Traar werden Martinszüge stattfinden, auch für Dießem, den Bahnbezirk und Hüls sind größere Züge gemeldet. Die Veranstalter bitten die Anwohner, an den Zug-Tagen ihre Häuser entsprechend zu schmücken.

In Krefeld ziehen auch in diesem Jahr mindestens einige größere St.-Martin-Züge: Neben Dießem (wir berichteten) finden auch in Verberg, Traar, Hüls und im Bahnbezirk größere Züge statt, die an den beliebten Heiligen erinnern, der seinen Mantel mit einem erfrierenden Bettler geteilt hat. Bei den meisten der bislang gemeldeten Züge geht es wohl um kleine Ereignisse auf Schulhöfen und für Kitas.

In Traar ist es am 14.November soweit. „Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr die Grundschule Buscher Holzweg und die Kita St. Josef am Martinszug teilnehmen wollen“, erklärt das St. Martinskomitee Krefeld Traar. Der Zugweg sieht, wie in den letzten Jahren wie folgt aus: Die Kinder stellen sich am Sonntag, 14.November, ab 17 Uhr nach Klassen und Gruppen geordnet auf dem Kirchplatz auf. Wenn dann St. Martin mit seinen Herolden am Kirchplatz eingetroffen ist und alle begrüßt wurden, setzt sich der Zug um 17.15 Uhr unter Kirchenglockengeläut in Bewegung. Der Zug zieht An der Elfrather Mühle auf die Moerser Landstraße, von dort in den Töschepad über die Trautstraße in die Bärenstraße. Über die Heinrich-Doergens-Sraße geht es dann zum Buscher Holzweg. Von dort aus zieht der Zug über die Bärenstraße durch die Hasenheide zur Kemmerhofstraße. Diese geht es weiter zurück bis zur Moerser Landstraße und von dort zum Festplatz, auf dem dann am großen Martinsfeuer die Bettlerszene gespielt wird.