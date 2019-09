Wertstoffzentrum in der Fixheide : Öffnet Avea auch samstags, ist in der Woche früher zu

Öffnet Avea auch samstags, ist in der Woche früher zu

Wertstoffzentrum in der Fixheide

Leverkusen Soll das Wertstoffzentrum der Avea in der Fixheide samstags öffnen? Die Politik befand im Frühjahr: Ja. Der Rat beschloss nach einem Antrag von Opladen Plus, die Avea möchte ein gängiges, möglichst kostenneutrales Konzept erarbeiten, wie Samstagsöffnungszeiten zu realisieren seien.

Konkret: Wer unter der Woche entrümpelt, Bauschutt oder Grünabfälle entsorgt, hat von Frühjahr bis Herbst montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr Zeit, auf den Wertstoffhof an der Dieselstraße zu fahren – macht 60 Öffnungsstunden pro Woche. In den fünf Monaten der dunkleren Jahreszeit ist von 8 bis 18 Uhr auf – macht 50 Stunden.

Im Rechenmodell zur Samstagsöffnung, das die Avea nun der Politik vorlegt, seien sämtliche Faktoren, etwa die Kostenneutralität, berücksichtigt, heißt es. Mit diesem Ergebnis: Macht die Avea samstags von 8 bis 15.30 Uhr auf, reduzieren sich die Öffnungszeiten in der Woche. Zwölf Monate im Jahr hätte der Wertstoffhof von montags bis freitags von 8 bis 16.30 Uhr geöffnet; plus Samstag gleich 49,5 Wochenstunden.

„Die Samstagsöffnung erfordert unter anderem eine Anpassung der Anlagengenehmigung, die bei der Bezirksregierung Köln eingereicht werden muss. Zudem ist es... erforderlich, die am Wertstoffzentrum angelieferten Abfälle zu den Verwertungsanlagen weiter zu transportieren. Diese Anlagen müssen ebenfalls betrieben werden, um die Materialien entgegenzunehmen, zu lagern, oder, wenn erforderlich, zu behandeln“, erläutert die Avea. „Neben den technischen, genehmigungsrechtlichen und logistischen Bedingungen müssen entsprechend des geltenden Tarifvertrages Lohnzuschläge in die Kostenkalkulation einbezogen werden.“ Diese Kosten würden durch geringere Öffnungszeiten kompensiert. Aber: Gerade im Sommer werde das Zeitfenster „zwischen 17 und 19 Uhr stark frequentiert.“ Die Anpassung der Öffnungszeiten würde die „Abgabe für Berufstätige stark einschränken“, sagt die Avea. Samstags käme es zu Warteschlangen am Wertstoffhof. Die Avea empfiehlt die Anpassung der Öffnungszeiten nicht.