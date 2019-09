Fortsetzung am Landgericht : Prozess um Don Mikel – Zeuge macht keine Aussage

Fortsetzung am Landgericht

Der Prozess findet am Landgericht Köln statt. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Das erste Objekt, das der 54-jährige Immobilienunternehmer aus Bergisch Gladbach kaufte und Michael G. zur Nutzung überließ, war zugleich das Domizil des Don. Im Leverkusener Stadtteil Bürrig stand lange Zeit eine Ladenpassage nach der Insolvenz der Drogeriemarkt-Kette Schlecker leer.

Was den ehemaligen Besitzer zum Verkauf letztlich bewogen hatte, wollte er vor Gericht nicht sagen. Weil gegen ihn ebenfalls ermittelt wird und ein Strafverfahren läuft, konnte er die Aussage verweigern. Dieses Recht hätten auch einige Handwerker für sich in Anspruch nehmen können. Doch sie wollten erklären, welche Arbeiten sie für „Don Mikel“ ausgeführt hatten. Weil diese Leistungen ausnahmslos in bar bezahlt wurden – wenn überhaupt –, bekamen es die Arbeiter ebenfalls mit den Ermittlern zu. Bei den umfangreichen Bargeldzahlungen geht das Finanzamt von Schwarzarbeit und Schwarzgeld aus.