Verdienstmedaille : Unternehmer und Politiker mit sozialem Gewissen

Leverkusen Der gebürtige Oldenburger Werner Johann erhält für seine Verdienste in Leverkusen die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Die Übergabe fand auf Schloss Morsbroich statt.

Der Hitdorfer Johann gründete mit seiner Frau in Opladen einen Reifenhandel, der nun in der zweiten Generation von der Familie betrieben wird. „Bei Werner Johann erhielten schon immer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Chance, deren Leben nicht ‚stromlinienförmig‘ verlief“, heißt es in der Ordensbegründung. So hat der Chef mehreren bereits die Meisterschule finanziert, die es sich nicht leisten konnten. Er wirkte zudem ehrenamtlich als Dozent und Prüfer in Fachverbänden des Reifenhandels. Von 1984 bis 1999 engagierte sich Johann in der Kommunalpolitik als Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Leverkusen-Hitdorf und in der Wirtschafts- und Mittelstandsvereinigung der CDU. Von 1994 bis 1999 war er Ratsmitglied für die CDU.