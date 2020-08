Köln/Leverkusen : Dividende erhöht – Lanxess steuert robust durch die Krise

Der Chemiekonzern Lanxess produziert in Leverkusen und meldet positive Geschäftszahlen. Foto: Lanxess

Köln/Leverkusen Der Spezialchemie-Konzern Lanxess steuert robust durch die Conona-Krise. Bei der Hauptversammlung, die wegen der Virusgefahr virtuell übermittelt wurde, zog Vorstandvorsitzender Matthias Zachert für das erste Halbjahr 2020 trotz Einbußen durch die Corona-Pandemie eine positive Bilanz.

Man habe frühzeitig Maßnahmen ergriffen, um das Unternehmen auf die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise vorzubereiten, so Zachert. „Der Schlüssel hierzu liegt in einer starken Liquidität. In der Folge der Lehman-Krise haben wir gelernt: Nur wer frühzeitig starke Liquiditäts-Positionen aufbaut, kann sich seine Handlungsfähigkeit bewahren.“ Zachert fasste zusammen: „Lanxess ist stärker aufgestellt denn je – sowohl strategisch als auch finanziell.“