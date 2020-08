Vor dem Bundesliga-Start : Bayers Fußballerinnen fehlen Gegner

Trainer Achim Feifel verzweifelt an geplatzten Testspielen. Foto: Mark Bohla

Leverkusen Durch die Coronavirus-Pandemie mussten zwei Testspiele der Bundesliga-Frauen von Bayer 04 Leverkusen abgesagt werden. Immerhin konnte sich das Team von Trainer Achim Feifel in einem Trainingslager besser kennenlernen und entwickeln.

Nächste Woche Sonntag starten Bayers Fußballerinnen in die neue Spielzeit. Dementsprechend froh war Coach Achim Feifel über das erfolgreiche Trainingslager nun am Wiesensee. Die Woche im Lindner-Hotel in Westerburg nutzte der Trainer nicht nur für Einheiten im athletischen und spieltaktischen Bereich. Angesichts der vielen Zugänge ließen er und das Funktionsteam den Spielerinnen auch viel Raum, sich besser kennen zu lernen.