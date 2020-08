Ein Kölner präsentiert auf Morsbroich seine Papercuts : Papierballett im Kunstverein Leverkusen

Schlebusch Wie Tänzer lässt der Kölner Künstler Volker Saul seine animierten Figuren zu Musik durch den Raum schweben. Bis zu drei Papier-Ebenen lassen sich beim genauen Hinschauen zählen. Alles beginnt mit einer spontanen Linie auf Papier, verrät Saul.

Auf den ersten Blick scheint es sich um ausgedünnte, mehr oder weniger verzogene Gewebe zu handeln, die übereinandergelegt wurden. Tatsächlich war hier aber kein Faden im Spiel. Jede einzelne Linie hat Volker Saul mit Tusche auf dickes Büttenpapier gezeichnet und einzelne Formen ausgeschnitten, die den Blick auf die Lage darunter freigeben. Es sind sogenannte „Papercuts“, die der Kölner Künstler an diesem Wochenende in der Galerie des Kunstvereins Leverkusen in den Remisen von Schloss Morsbroich zeigt. Eine weitere Kompaktschau der Reihe „Open Space“.