Vom 22. bis 24. Oktober im Vorhof, Park und Schloss in Leverkusen : Morsbroich verzaubert mit Herbstmarkt

Leverkusen „Um Besuchern eine Auszeit aus dem Alltag zu ermöglichen“, organisiert Veranstalter Reno Müller zum vierten Mal den „Schlosszauber Morsbroich“, der das Gelände vom 22. bis zum 24. Oktober in einen Herbsttraum verwandelt.

„Aus einem Füllhorn an Möglichkeiten sucht sich jeder aus, was ihm gefällt“, beschreibt Müller das Angebot. Das ist gefüllt mit kulinarischen Köstlichkeiten, Mode- und Schmuck-Artikeln, Haus- und Garteneinrichtung und Kunsthandwerk. Konkret: „Lachs direkt am Feuer gebacken“, elsässischer Flammkuchen und eine „Törtchenfabrik“, die sich in einem ehemaligen DDR Wohnanhänger befindet, sind Teil des kulinarischen Repertoires. Der Herbst-Klassiker – Trüffel, in allen Variationen – darf auch nicht fehlen. Regionale und saisonale Ware gibt es zudem zu kaufen, etwa die Honigernte aus dem Sommer.