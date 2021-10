Vom Bundespräsidenten : Verdienstmedaille für den Klever Karl Trappe

Kleve Hohe Auszeichnung für Karl Trappe aus Kleve: Für sein jahrelanges Engagement im sozialen Bereich hat ihm Landrätin Silke Gorißen im Rahmen einer Feierstunde die vom Bundespräsidenten verliehene Verdienstmedaille überreicht.

Im Jahr 2001 kam dem leidenschaftlichen Motorradfahrer die Idee, eine Motorradtour zu wohltätigen Zwecken zu veranstalten. Hintergrund dieser Idee war sein Wunsch, das Image von Motorradfahrern als „rücksichtslose Verkehrsteilnehmer“ zu verbessern und zugleich eine Spendenaktion für soziale Einrichtungen durchzuführen. Seit 2003 findet nach seiner Idee und unter seiner Leitung die alljährliche sogenannte „Till Tour“ als Motorrad-Rundfahrt von 150 Krafträdern über einen landschaftlich ansprechenden Rundkurs von rund 250 Kilometern statt. Neben der Organisation der Tour selbst warb und wirbt Karl Trappe auch die nötigen Sponsorengelder durch Werbepartner ein. In den ersten 15 Veranstaltungsjahren wurden insgesamt mehr als 50.000 Euro an Spendengeldern durch die karitativen Motorradtouren eingenommen. Die Spendenerlöse der alljährlichen „Till Tour“, deren Start- und Ziel stets die Ortschaft Till-Moyland ist, kommen jedes Jahr einer anderen gemeinnützigen Einrichtung oder Organisation zu Gute. Vor allem medizinische Einrichtungen und solche der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch Schulen im Kreis Kleve waren bisher die Profiteure der wohltätigen Motorradtouren.

Regelmäßig hat er auch die Motorradpolizei, die Verkehrswacht und den ADAC in den Etappenverlauf seiner Touren mit eingebunden, so dass die jährliche Rundtour neben gastronomischen Anlaufstellen auch mit einem Informationsstand zur Verkehrserziehung oder mit einem Fahrsicherheitstraining für die motorisierten Teilnehmer angereichert wurde. „So hatten die von Karl Trappe durchgeführten Veranstaltungen nicht nur einen wohltätigen, sondern zugleich auch einen Verkehrssicherheitsaspekt, aus dem alle Beteiligten dieser ungewöhnlichen Veranstaltung ihren Nutzen ziehen“, sagte die Landrätin. Im Jahr 2017 organisierte Karl Trappe zum letzten Mal die „Till-Tour“. Danach übergab er die Organisation in die Hände eines Nachfolge-Teams, steht ihnen aber immer noch mit Rat und Tat zur Seite.

Landrätin Silke Gorißen dankte Karl Trappe im Rahmen der Ordensübergabe für sein langjähriges soziales Engagement. „Dafür haben Sie privat Interessen oft hinten an gestellt.“ Trappe habe sich in all den Jahren ein „großes Maß an Sympathie und Anerkennung erworben“, so Gorißen abschließend.