Güterzug-Strecke gesperrt : Sturm fegt über Leverkusen: Autos beschädigt

Leverkusen Das Sturmtief Kirsten fegt auch über Leverkusen hinweg und hat erste Schäden verursacht.

An der Windhorststraße in Küppersteg brach am Mittwochvormittag an einer Linde ein großer Ast ab, fiel zu Boden und beschädigte zwei geparkte Autos. Um weitere Gefahren abzuwenden, ließ die angerückte Feuerwehr den dreistämmigen Baum kontrolliert fällen.