Wochenrückblick Leverkusen : Ratspolitik im Eiskeller und Dezernenten aus dem Orbit

Leverkusen Über Kommunalpolitiker wird gerne gemeckert und gespöttelt. Zu unrecht, wie sich neulich bei der Ratssitzung zeigte. Denn wer sich freiwillig sechs Stunden in einem zugluftigen Eisschrank aufhält, muss hart gesotten sein.

Dass sich Ratsmitglieder und Pressevertreter für solche Mammutsitzungen selbst Getränke und Verpflegung mitbringen müssen und nicht mehr wie sonst am kleinen Imbissstand käuflich erwerben können, ist Corona geschuldet. Dass sie sich nun auch in warme Jacken hüllen müssen, der fehlgeleiteten Klimatechnik im Rathaus. Macht macht eben auch Unannehmlichkeiten.

Apropos Technik. Über die digitale Ausstattung der Kommunen etwa in Schulen oder beim Bürgerservice wird nicht erst seit Corona diskutiert. Der Auftritt der Digital-Techniker bei der Ratssitzung wurde belustigt bis mitleidig zur Kenntnis genommen. So gelang es ihnen nur unter größten Mühen, Schaltungen zu den beiden Dezernenten zustande zu bringen, die im selben Haus bzw. einige Kilometer Luftlinie entfernt in ihren Amtsstuben saßen. Das war so veranlasst, damit Ersatzpersonal vorhanden blieb, sollte sich der Oberbürgermeister und die anderen Dezernenten während der Sitzung infizieren. Die Schaltungen mit verzerrten Bildern und experimentellen Tonkreationen wirkten wie aus einem Science-Fiction-Film und glichen frühen Direkt-Übertragungen der Nasa aus dem Orbit.