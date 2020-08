Fallzahlen in Leverkusen bleiben nahezu unverändert

Das Infektionsgeschehen in Leverkusen hat sich kaum verändert. Foto: dpa/Marijan Murat

Leverkusen Die Fallzahlen am Donnerstag blieben fast gleich gegenüber dem Vortag.

In Leverkusen sind 71 Personen akut infiziert, eine weniger als am Vortag. 402 wurden insgesamt infiziert, 325 sind genesen, sechs Menschen starben an den Folgen einer Infektion.