Aufstieg rückt näher : Hockey-Damen bleiben auf Kurs

Leverkusen Nach einem unnötig knappen Sieg gegen Mülheim ist der Aufstieg weiterhin das Ziel.

Am Kurtekotten entwickelte sich schnell ein klares Bild, was sich aber nicht auf der Anzeigetafel niederschlug. Der RTHC war im Vorwärtsgang, während sich die Gäste beinahe durchgehend im Abwehrmodus befanden. Bis auf den Führungstreffer durch Jana Sonneborn (5.) ließ der RTHC im letzten Viertel indes die Genauigkeit vermissen. So blieben viele Chancen ungenutzt. Nach dem Seitenwechsel lief das Spiel ähnlich. Die Leverkusenerinnen wirkten überlegen, trafen aber nur durch Sonneborn (42.). So plätscherte das Spiel vor sich hin, ehe es plötzlich spannend wurde, weil Abwehrspielerin Anna Mielke den Ball bei einer Mülheimer Ecke nur noch mit dem Fuß auf der Linie stoppen konnte. Den fälligen Siebenmeter verwandelte der Gast souverän zum 1:2. Danach wurde es ein wenig hektisch und unruhig, was allerdings keine zählbaren Auswirkungen mehr hatte – auch, weil Torhüterin Svea Rose eine Strafecke zwei Minuten vor Schluss entschärfen konnte.