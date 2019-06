Deutsche U23-Meisterschaft : TSV-Athleten kämpfen in Wetzlar um Medaillen

Sprinterin Jennifer Montag fehlen nur noch vier Hunderstelsekunden, um die Norm für die EM in Juli in Schweden zu erfüllen. Foto: IMAGO/Axel Kohring

Leverkusen Insgesamt gehen rund 60 junge Sportler aus Leverkusen in Hessen an den Start. Vier Vorjahrestitel gilt es zu überbieten.

Die Deutschen U23-Leichtathletikmeisterschaften waren im Vorjahr ein gutes Pflaster für den TSV Bayer. Vier Titel und insgesamt sieben Medaillen gingen nach Leverkusen – eine Bilanz, die bei der Neuauflage an diesem Wochenende in Wetzlar als Ansporn gilt.

Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre reist als Titelverteidiger und haushoher Favorit an. Eine Woche nach seiner Steigerung auf 5,72 Meter kann er den Start locker angehen. Die Norm für die U23-EM im Visier hat 100-Meter-Titelverteidigerin Jennifer Montag. Am vergangenen Sonntag fehlten ihr in Rehlingen mit 11,54 Sekunden nur vier Hundertstel. Ganz vorne mitmischen möchte auch Weitspringer Matthis Leon Wilhelm. Ihm fehlen mit 7,69 Metern nur noch elf Zentimeter für die EM-Norm. Dreispringer Christoph Garritsen, der 2015 bei der U20-EM Platz sechs belegte, strebt ebenfalls Edelmetall und die Qualifikation für Schweden an.