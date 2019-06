Maurice Meurer im Interview : „Ich will so hochklassig spielen, wie es geht“

„Ich will so hochklassig spielen, wie es geht“

Leichlingen Der 21-Jährige gilt als eines der größten Handball-Talente in der Region. In der kommenden Saison spielt er für den Drittligisten Leichlinger TV.

Meurer Ich bin jung, ich bin ehrgeizig. Ich will so hochklassig spielen, wie es geht. Leichlingen war in den vergangenen Jahren immer eine Topmannschaft in der 3. Liga – da ist es natürlich schön, wenn man von dort ein Angebot bekommt. Ich kann beim LTV Handball auf hohem Niveau spielen und es tut meiner Entwicklung gut, noch ein weiteres Jahr in der 3. Liga zu spielen.