Integratives Sportfest : Weltklasse-Athleten starten beim TSV Bayer

Para-Sprinterin Irmgard Bensusan geht am Freitag über 100 und 200 Meter an den Start. Foto: TSV Bayer 04

Leverkusen Beim 9. Integrativen Leichtathletik-Sportfest geht es am Freitag um Platzierungen, Normen und Medaillen.

Beim 9. Integrativen Leichtathletik-Sportfest des TSV Bayer 04 messen sich am Freitag im Manforter Stadion paralympische Weltklasse-Sportler mit aufstrebenden Talenten und Top-Athleten ohne Behinderung, die noch auf die Norm für die Weltmeisterschaften im Herbst in Doha (Katar) hoffen. Ein Rekord ist dabei schon gefallen: Rund 150 Athleten haben gemeldet – mehr als je zuvor.

So wird sich die niederländische Doppel-Europameisterin Marlene van Gansewinkel über 100 und 200 Meter mit Lokalmatadorin Bensusan duellieren, die bei der EM in Berlin 2018 zwei Mal knapp unterlegen war, dieses Jahr aber schon zwei Weltrekorde hingelegt hat. Der genesene Léon Schäfer wird sich im Weitsprung in der Klasse der Oberschenkelamputierten mit dem 17-jährigen Südafrikaner Ntando Mahlangu, dem japanischen Paralympics-Zweiten Atsushi Yamamoto und dem Briten Luke Sinnott messen, die im kommenden Jahr bei den Paralympics in Tokio um den Titel von Heinrich Popow kämpfen werden.