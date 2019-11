Handball-Regionalliga : Coach Voigt erwartet eine Reaktion seines Teams

Opladen Die erste Saisonniederlage in der Regionalliga-Nordrhein hat die Opladener Handballer geärgert. Am Samstagabend (19.15 Uhr) kommt der HC Weiden.

Die Zeit der weißen Weste ist beim TuS 82 Opladen vorbei. Nach der 26:32-Pleite bei der SG Langenfeld ist der Handball-Regionalligist zwar Tabellenführer geblieben, doch Verfolger Korschenbroich nur noch einen Punkt dahinter. Gegen den HC Weiden (Samstag, 19.15 Uhr) will das Team die schwache Leistung vergessen machen. Ein willkommener Aufbaugegner? „Auf keinen Fall“, sagt Trainer Fabrice Voigt. „Weiden hat zum Beispiel Langenfeld geschlagen. Wir müssen aufpassen.“

Die Personalsituation hat sich zwar nicht entspannt, doch in Johannes Sonnenberg und Felix Barwitzki sind zwei zuletzt angeschlagene Spieler ins Training zurückgekehrt. „Damit habe ich zumindest wieder zwei Alternativen auf der Bank“, betont der Trainer, der zuletzt im Rückraum fast nur auf Kaan Taymaz, Joscha Rinke und Vincent Gremmelspacher zurückgreifen konnte. In Birger Dittmer fehlt allerdings weiter einer der Leistungsträger wegen eines Außenbandrisses im Fußgelenk. Auch Peer Pütz kann nicht dabei sein, weil er als Co-Trainer Bayer Dormagens in der Zweiten Liga fast zeitgleich gegen den HC Elbflorenz gefordert ist.