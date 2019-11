Handball: Dritte Liga : David Hansen ist ein Kandidat für den LTV

Leichlingen Der ehemalige Leichlinger Handballer wurde beim Zweitliga-Aufsteiger aus Krefeld vor die Tür gesetzt. Ein Wechsel zurück zum LTV würde für beide Seiten Sinn ergeben. Am Freitag steht für die „Pirates“ das Duell gegen Longerich an.

Kommt er? Und falls ja: Wann? Der nächste Gegner Longericher SC erwartet beim Handball-Drittligisten Leichlinger TV in seinem offiziellen Vorbericht jedenfalls schon einen „Neuzugang aus der zweiten Liga“, der „eventuell schon gegen Longerich mitwirken“ könne. David Hansen ist ohne Zweifel ein Name, vor dem sich die Konkurrenz gewaltig fürchtet. Sein Mitwirken, wenn am Freitag (20 Uhr, Ostermann-Forum) das Derby zwischen Leichlingern und Kölnern angepfiffen wird, hätte jedenfalls gleich mehrfachen Symbolcharakter. Im 28 Jahre alten Rückraumspieler hätte der LTV einen neuen Mann mit Klasseniveau in seinen Reihen und würde nominell endgültig zu stark für den Abstiegskampf in der dritthöchsten Spielklasse sein. Allerdings wäre Hansen auch eine Abkehr von der bisherigen Philosophie.